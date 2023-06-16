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Зинедин Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе

Зинедин Зидан ответил на вопрос о возвращении к тренерской работе
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Легендарный французский футболист и тренер Зинедин Зидан ответил на вопрос, скучает ли он по футболу и планирует ли вернуться к тренерской работе в ближайшее время.

«Футбол? Я скучаю по нему, но физически… Что касается тренерской работы. Время придёт… Я не знаю когда, но точно придёт», – цитирует Зидана RMC.

Несколько дней назад Зидан снова говорил о должности тренера сборной Франции, которую он мечтает однажды занять, но которая до ЧМ-2026 по контракту остаётся за Дидье Дешамом.

Зидан находится без работы с момента своего ухода из «Реала» в 2021 году. Через неделю французу исполнится 51 год. По слухам, настойчивее других Зинедина хочет пригласить «Пари Сен-Жермен», но специалист пока отклоняет любые предложения.

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