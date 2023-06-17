Министр спорта Башкортостана: не стоит переживать, что «Уфа» может умереть

Министр спорта Башкортостана и председатель правления «Уфы» Руслан Хабибов высказался о дальнейшей судьбе клуба.
«Вернёмся ли в РПЛ в ближайшие три года? Не будем пока загадывать. Глава поставил задачу, что надо вернуться в Первую лигу. Сейчас конкурентные условия в Первой лиге — это кошмар. Мы уже всё проанализировали — там огромная конкуренция.
Важно формировать положительный имидж команды и публики как единого целого. Команда может играть в разных лигах, но на неё будут приходить болельщики. Одним из основных болельщиков «Уфы» являюсь я. Не стоит переживать, что клуб может умереть. Всё будет хорошо. Но всё это будет непросто: даже с учётом того, что мы крупная республика», — сказал Хабибов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 17 июня 2023
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