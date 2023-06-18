Нидерланды — Италия: гол Вегорста не засчитали из-за офсайда

В эти минуты проходит матч за третье место Лиги наций УЕФА, в котором встречаются сборные Нидерландов и Италии. Команды играют на стадионе «Де Гролс Весте» в Энсхеде (Нидерланды). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Гленном Нюбергом (Швеция). Сборная Италии выигрывает со счётом 3:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 82-й минуте Ваут Вегорст снова сократил отставание в счёте до минимального, но взятие ворот не было засчитано, после просмотра VAR судья зафиксировал положение вне игры.
Напомним, первый тайм со счётом 2:0 выиграла сборная Италии: на шестой минуте защитник Федерико Димарко открыл счёт, а на 20-й минуте полузащитник Давиде Фраттези забил второй мяч итальянцев. В середине второго тайма, на 68-й минуте, атакующий хавбек Нидерландов Стивен Бергвейн отквитал один мяч, но всего через четыре минуты сборная Италии вернула себе преимущество в два гола усилиями Федерико Кьезы.
В полуфинале Лиги наций сборная Нидерландов уступила национальной команде Хорватии со счётом 2:4 в дополнительное время. Итальянцы, в свою очередь, проиграли сборной Испании — 1:2.
Позже сегодня, 18 июня, в финале встретятся национальные команды Хорватии и Испании. Начало игры — в 21:45 мск.
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