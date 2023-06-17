«Ливерпуль» и «Порту» заинтересованы в подписании хавбека «Боки» Алана Варелы

«Ливерпуль» и «Порту» интересуются полузащитником команды «Бока Хуниорс» Аланом Варелой, сообщает TyC Sports.
По информации источника, оба клуба готовы сделать официальное предложение по 21-летнему игроку в ближайшее время. Стиль игры Варелы нравится главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу.
Сообщается, что сумма отступных по контракту футболиста с аргентинским клубом составляет € 15 млн. «Бока» не намерена продавать своего полузащитника дешевле.
В сезоне-2022/2023 на счету Варелы 20 матчей за «Бока Хуниорс» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с аргентинским клубом действует до конца декабря 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Ливерпуля» подписать ещё двух полузащитников, помимо недавно купленного хавбека «Брайтона» Алексиса Мак Аллистера.
- 17 июня 2023
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