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Букайо Сака поделился эмоциями от первого хет-трика за сборную Англии

Букайо Сака поделился эмоциями от первого хет-трика за сборную Англии
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Полузащитник сборной Англии Букайо Сака поделился эмоциями от первого хет-трика за национальную команду. Сака отличился трижды в матче 4-го тура квалификации к чемпионату Европы со сборной Северной Македонии (7:0).

«Это чувство, которое я не могу выразить словами. Мне нечего сказать, чтобы описать его. Я просто так счастлив.

Мы устроили действительно особенное шоу. Конечно, когда я и Рашфорд бежали по флангам, мы были очень нацелены, и они не могли с нами справиться. Мне понравилось играть там.

Это был очень длинный сезон. Я не мог бы закончить его лучше. Пора расслабиться и сделать перерыв. Мы очень довольны тем, как болельщики проявили себя и поддержали нас», — приводит слова Саки Sky Sports.

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