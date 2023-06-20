Беллингем оценил тренерские успехи Анчелотти и поделился ожиданиями от работы с ним

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем поделился своим мнением о своём новом тренере Карло Анчелотти.

«Он особенный тренер. Его достижения и выигранные трофеи говорят сами за себя. Любой футбольный тренер и футболист скажут вам, насколько он велик. Его комментарии обо мне были особенными и повлияли на моё решение перейти в «Реал». Я с нетерпением жду возможности играть под его руководством и отдавать всё для него на поле», – приводит слова Беллингема официальный сайт «Реала».

19-летний полузащитник подписал с мадридским клубом контракт сроком на шесть лет, сумма трансфера составила € 103 млн + € 31 млн дополнительных выплат.

В розыгрыше Бундеслиги сезона-2022/2023 Беллингем сыграл в 31 матче, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Дортмундская «Боруссия» заняла второе место в чемпионате, набрав 71 очко в 34 матчах. «Бавария» опередила клуб по дополнительным показателям и выиграла первенство Германии.