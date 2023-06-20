Конфликт Тедеско с Куртуа, результаты дня квалификации Евро. Главное к утру

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа обвинил главного тренера национальной команды Доменико Тедеско во лжи, стали известны результаты очередного дня квалификационного раунда чемпионата Европы 2024 года, «Реал» определился с планами на французского форварда «ПСЖ» Киллиана Мбаппе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Куртуа: выступление Тедеско удивило, его слова не соответствуют действительности.
2. Сборная Беларуси добыла первую победу в квалификации, переиграв Косово.
3. Marca: руководство «Реала» окончательно определилось с планами на Мбаппе.
4. Четыре российских игрока попали в список кандидатов на включение в Зал славы в 2023 году.
5. Сборная Новой Зеландии демонстративно отказалась выходить на второй тайм матча с Катаром.
6. Новичок «Зенита» Ду Кейрос: в последние дни выплакал примерно 37 вёдер слёз. Очень тяжело!
7. Федерация футбола Мальты: Украина смогла победить только благодаря подарку от арбитра.
8. МОК отреагировал на информацию о допуске россиян на Олимпиаду в качестве команды беженцев.
9. Англия разгромила Северную Македонию. Казахстан вырвал победу у Северной Ирландии.
10. Медведев вышел во второй круг турнира в Галле, обыграв Гирона.
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