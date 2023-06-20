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В «Ювентусе» отказались комментировать информацию о возможном переходе Малкома

В «Ювентусе» отказались комментировать информацию о возможном переходе Малкома
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В «Ювентусе» отказались комментировать информацию о возможном переходе в клуб нападающего «Зенита» и сборной Бразилии Малкома. Ранее издание UOL сообщало, что туринский клуб уже начал переговоры и готовит официальное предложение для «Зенита» по Малкому, трансфер которого оценивается в € 30–40 млн.

«Ювентус» заинтересован в переходе Малкома? Мы не комментируем такую информацию», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Марии Куцубеевой в пресс-службе клуба.

Напомним, в сезоне-2022/2023 на счету Малкома 33 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и семью результативными передачами. Форварда признали лучшим игроком сезона в Российской Премьер-Лиге.

Недавно Малком дебютировал за сборную Бразилии по футболу. Он вышел на замену в товарищеском матче с Гвинеей. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу бразильцев со счётом 4:1, Малком результативными действиями не отметился.

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