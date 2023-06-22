«Лион» вступил в борьбу за нападающего «Герты» Доди Лукебакио

Нападающий берлинской «Герты» Доди Лукебакио входит в сферу интересов «Лиона». Немецкие СМИ писали о потенциальной аренде игрока сборной Бельгии французским клубом за € 1 млн, но на самом деле «Герта», вылетевшая во вторую Бундеслигу, хотела бы оформить полноценный трансфер и не готова рассматривать предложения ниже € 10 млн, сообщает Footmercato, ссылаясь на свои источники.
Это условие усложняет переезд Лукебакио в Лион, поскольку местный клуб ограничен в средствах. «Ткачи» должны изыскать около € 130 млн, чтобы уложиться в финансовый регламент.
Кроме того, «Лиону» придётся выдержать жёсткую конкуренцию. На универсального нападающего из «Герты», автора 12 голов и пяти голевых передач в 33 матчах сезона, претендуют «Интер», «Вильярреал», а также клуб Лиги 1, название которого журналисты французского издания разведать не смогли.
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