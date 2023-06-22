Дмитрий Бородин: «Сочи» не хочет болтаться в середине таблицы
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Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин рассказал об амбициозных планах клуба на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.
«Сейчас о планах и задачах говорить не готов – мы хотим в первую очередь понять потенциал футболистов, на кого мы можем опереться. Идёт формирование команды, и только через, наверное, месяц, когда закончится подготовка, будет понимание, какие мы поставим задачи. Конечно, хотелось бы сделать из прошлого сезона правильные выводы и двигаться вперёд. Потому что «Сочи» своими последними успехами, выходом в Лигу конференций и серебром, доказал, что клуб хоть и молодой, но амбициозный. Мы не хотим болтаться где-то в середине, думаю, задачи будут как всегда максимальные», — приводит слова Бородина «РБ Спорт».
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