Кирьяков: «Динамо» в последнее время преклоняется перед иностранными тренерами

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков оценил назначение чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.

«В целом я не против Лички, но я против чего-то иностранного в этом плане. В «Динамо» в последнее время прослеживается преклонение перед иностранными специалистами. Думаю, это чересчур, а пример «Зенита» с этой точки зрения показателен. В одно время все даже смеялись и говорили, что россиянин вряд ли возглавит «Зенит». Посмотрим на работу Лички, кто-то из руководителей уже говорил, что именно они несут ответственность за назначение тренеров. Но для себя я уверен в том, что надо было делать выбор в пользу российского специалиста.

Да, хочется видеть красивый футбол с акцентом на атаку. Однако все специалисты высокого уровня говорят, что на табло должен гореть ноль. Нужно находить правильный баланс между обороной и атакой, но оборона в любом случае — это основа основ. Если ты не пропустишь, то точно не проиграешь. Красивый атакующий футбол никому не нужен, если команда проигрывает», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

В сезоне-2022/2023 «Оренбург» забил 58 голов в РПЛ, пропустив при этом 55 мячей. Команда под руководством Лички набрала 46 очков и заняла седьмое место в чемпионате.