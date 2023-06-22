Кирьяков: «Динамо» в последнее время преклоняется перед иностранными тренерами

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков оценил назначение чешского специалиста Марцела Лички на пост главного тренера бело-голубых.
«В целом я не против Лички, но я против чего-то иностранного в этом плане. В «Динамо» в последнее время прослеживается преклонение перед иностранными специалистами. Думаю, это чересчур, а пример «Зенита» с этой точки зрения показателен. В одно время все даже смеялись и говорили, что россиянин вряд ли возглавит «Зенит». Посмотрим на работу Лички, кто-то из руководителей уже говорил, что именно они несут ответственность за назначение тренеров. Но для себя я уверен в том, что надо было делать выбор в пользу российского специалиста.
Да, хочется видеть красивый футбол с акцентом на атаку. Однако все специалисты высокого уровня говорят, что на табло должен гореть ноль. Нужно находить правильный баланс между обороной и атакой, но оборона в любом случае — это основа основ. Если ты не пропустишь, то точно не проиграешь. Красивый атакующий футбол никому не нужен, если команда проигрывает», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».
В сезоне-2022/2023 «Оренбург» забил 58 голов в РПЛ, пропустив при этом 55 мячей. Команда под руководством Лички набрала 46 очков и заняла седьмое место в чемпионате.
- 23 июня 2023
-
00:56
-
00:54
-
00:48
-
00:40
-
00:30
-
00:30
-
00:29
-
00:22
-
00:17
-
00:10
-
00:01
- 22 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:46
-
23:40
-
23:38
-
23:33
-
23:28
-
23:26
-
23:24
-
23:13
-
23:09
-
23:03
-
23:02
-
22:40
-
22:39
-
22:27
-
22:25
-
22:18
-
22:13
-
22:03
-
22:02
-
22:02
-
22:00
-
21:57