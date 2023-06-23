Василий Уткин высказался о судебном приговоре Квинси Промесу

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о судебном приговоре нападающему «Спартака» Квинси Промесу. Нидерландский суд приговорил футболиста к 18 месяцам тюремного заключения и компенсации в размере € 7 тысяч по делу о нападении на двоюродного брата.
«Парень, конечно, во всех отношениях симпатичный. И игрок, как говорит коллега Губерниев, флагманский…
Возникает вопрос: а что будет, если апелляция Квинси Промеса не будет удовлетворена? Как «Спартаку» обращаться с доказанным уголовным преступником в своём составе?
Симпатия к нему спартаковских болельщиков постоянно его оправдывает. А пока ещё не решено, а пока ещё только обвинения, а про наркотики неясно — какой его статус в этом обвинении… И так далее.
Разумеется, возникают разговоры, что голландская Фемида так несправедлива к Квинси Промесу, потому что это акция против российского спорта. Говорят, что «Спартак» должен помочь своему футболисту в борьбе за свои права. Не знаю, как можно помочь и вообще что может предпринять «Спартак», — сказал Уткин в видео на YouTube-канале.
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