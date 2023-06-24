Ерохин: «Зениту» нужно выкладываться на 100-150 процентов в матчах Кубка России

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин высказался о формате Кубка России, принятом в прошедшем сезоне, а также заявил о необходимости выкладываться на максимум своих возможностей ради победы в этом турнире.
«Важно быть сконцентрированными в каждом матче. Кубок – такой турнир, где сейчас немножко поменялся формат, но это всегда были такие встречи, где одна игра может многое решить. И в этих играх, как и в любых других, нужно выкладываться на 100-150 процентов. При должной самоотдаче, при выполнении установок тренерского штаба всё возможно.
Понравился ли мне нынешний формат Кубка России? Было больше игр, в нынешних условиях, думаю, в этом главный плюс этого турнира. Но, наверное, не все, особенно болельщики, с начала Кубка разобрались во всей этой системе, [в том,] как всё будет происходить. Но формат интересный и имеет место быть», — приводит слова Ерохина «Спорт день за днём».
В прошлом сезоне Кубок РПЛ впервые проводился в новом формате. Сетка турнира была поделена на две части: Путь РПЛ и Путь регионов. В каждом из них был свой финал, а победители этих игр встретились в Суперфинале всего турнира.
- 24 июня 2023
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