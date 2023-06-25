«Бавария» хочет перехватить Маунта в связи с проблемами «МЮ» в переговорах с «Челси»

Английский полузащитник Мейсон Маунт может отправиться не в «Манчестер Юнайтед», а в «Баварию», сообщает The Guardian. Мюнхенский клуб знает о проблемах, которые возникли у «красных дьяволов» в ходе переговоров с «Челси», и планирует воспользоваться ситуацией.
Отмечается, что Томас Тухель — главный тренер «Баварии» — высоко ценит хавбека и хотел бы поработать с ним.
Отмечается, что при продаже Маунта в иностранную команду «Челси» может снизить запросы. Согласно последней информации, лондонцы требовали у «Манчестер Юнайтед» € 65 млн с учетом бонусов.
Напомним, «Челси» отклонил уже три предложения от «красных дьяволов» — манчестерский клуб предложил за Маунта сначала € 47 млн, затем € 59 млн, а третье предложение составило € 64 млн. В Манчестере считают, что «Челси» переоценивает стоимость 24-летнего хавбека, поскольку его контракт истекает уже в следующем году. Сам игрок намерен уйти из лондонского клуба.
По последним данным, манкунианцы прекратили борьбу за Маунта и переключились на Мойсеса Кайседо из «Брайтона».
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