Паулу Барбоза: Малком получал бы € 3,5 млн в любом топовом европейском клубе

Известный агент ФИФА Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком зарабатывает около € 3,5 млн в год.
«Думаю, обсуждать зарплаты игроков не очень корректно. Потому что в основном эта информация не соответствует реальности. Но могу сказать точно — Малком легко получил бы заплату в € 3,5 млн в любом топовом европейском клубе. «Зенит» — топовый клуб. Раньше он платил игрокам намного больше. Поэтому не удивлён, если Малком заработает именно такие деньги. Но чётких данных у меня нет.
Сейчас бразилец — самый ценный игрок РПЛ. Если бы «Зенит» захотел его продать, клуб мог бы хорошо заработать на этом трансфере. Отсюда и выходит такая зарплата — они хорошо понимают, сколько могут получить за футболиста.
Думаю, уход Малкома летом возможен. Если он сам этого пожелает и «Зенит» этого захочет. Не сомневаюсь, что предложения будут», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
Малком стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.
- 25 июня 2023
-
09:23
-
09:16
-
09:15
-
09:06
-
08:46
-
08:31
-
08:30
-
08:13
-
07:53
-
07:52
-
07:40
-
07:29
-
07:24
-
07:07
-
06:46
-
06:46
-
06:24
-
06:05
-
05:57
-
05:41
-
05:37
-
05:36
-
04:58
-
04:49
-
04:45
-
04:38
-
04:38
-
04:26
-
04:12
-
04:11
-
03:57
-
03:54
-
03:43
-
03:28
-
03:15