Паулу Барбоза: Малком получал бы € 3,5 млн в любом топовом европейском клубе

Известный агент ФИФА Паулу Барбоза прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Малком зарабатывает около € 3,5 млн в год.

«Думаю, обсуждать зарплаты игроков не очень корректно. Потому что в основном эта информация не соответствует реальности. Но могу сказать точно — Малком легко получил бы заплату в € 3,5 млн в любом топовом европейском клубе. «Зенит» — топовый клуб. Раньше он платил игрокам намного больше. Поэтому не удивлён, если Малком заработает именно такие деньги. Но чётких данных у меня нет.

Сейчас бразилец — самый ценный игрок РПЛ. Если бы «Зенит» захотел его продать, клуб мог бы хорошо заработать на этом трансфере. Отсюда и выходит такая зарплата — они хорошо понимают, сколько могут получить за футболиста.

Думаю, уход Малкома летом возможен. Если он сам этого пожелает и «Зенит» этого захочет. Не сомневаюсь, что предложения будут», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

Малком стал лучшим бомбардиром прошедшего сезона РПЛ.