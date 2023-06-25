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«Манчестер Юнайтед» не прекратил переговоры по Маунту

«Манчестер Юнайтед» не прекратил переговоры по Маунту
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«Манчестер Юнайтед» не прекратил переговоры по трансферу хавбека «Челси» Мэйсона Маунта, сообщает Фабрицио Романо. Предложение в € 64 млн ещё в силе, при этом манкунианцы не собираются платить € 76 млн, запрашиваемые «Челси».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не будет ждать долго, считая, что € 64 млн — справедливое предложение.

Напомним, ранее «Челси» отклонил три предложения от «красных дьяволов». В Манчестере считают, что «Челси» переоценивает стоимость 24-летнего хавбека, поскольку его контракт истекает уже в следующем году. Сам игрок намерен уйти из лондонского клуба. Также сообщается, что позиции «Манчестер Юнайтед» в переговорах ослабли из-за ограниченного бюджета, а в борьбу за Маунта недавно вступила мюнхенская «Бавария».

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