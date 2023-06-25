Зидан – о Бензема: если и есть игрок, который заставит меня вскочить со стула, то это он

Легенда сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал комплимент своему соотечественнику нападающему Кариму Бензема, которого тренировал на протяжение трёх сезонов в Мадриде.
«Если и есть хороший игрок, который заставит меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Возможно, ещё Лука Модрич. К этим игрокам мяч липнет: когда создаётся впечатление, что они его потеряют, мяч снова оказывается у них. Им всегда удаётся пройти», — приводит слова Зидана Footmercato со ссылкой на Telefoot.
Напомним, «Аль-Иттихад» подписал контракт с Бензема 6 июня. 34-летний нападающий присоединился к клубу из Саудовской Аравии, перейдя из мадридского «Реала», за который он выступал на протяжении последних 14 лет. Бензема принял участие в 647 матчах, в которых забил 353 гола.
- 25 июня 2023
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