Зидан – о Бензема: если и есть игрок, который заставит меня вскочить со стула, то это он

Легенда сборной Франции и мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал комплимент своему соотечественнику нападающему Кариму Бензема, которого тренировал на протяжение трёх сезонов в Мадриде.

«Если и есть хороший игрок, который заставит меня вскочить со стула, то это Карим Бензема. Возможно, ещё Лука Модрич. К этим игрокам мяч липнет: когда создаётся впечатление, что они его потеряют, мяч снова оказывается у них. Им всегда удаётся пройти», — приводит слова Зидана Footmercato со ссылкой на Telefoot.

Напомним, «Аль-Иттихад» подписал контракт с Бензема 6 июня. 34-летний нападающий присоединился к клубу из Саудовской Аравии, перейдя из мадридского «Реала», за который он выступал на протяжении последних 14 лет. Бензема принял участие в 647 матчах, в которых забил 353 гола.