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Радимов: для «Рубина» успехом будет непопадание в переходные матчи и зону прямого вылета

Радимов: для «Рубина» успехом будет непопадание в переходные матчи и зону прямого вылета
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Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов считает, что успехом для казанского «Рубина» в новом сезоне Российской Премьер‑Лиги будет, если команда не попадёт в зону стыковых матчей или прямого вылета из РПЛ.

«Думаю, человек с таким опытом работы (Рашид Рахимов. — Прим. «Чемпионата») сумеет сплотить и сделать очень хорошую команду, которая будет смотреться достойно в РПЛ.

Зависит от того, какие будут приобретения и какие футболисты уйдут. Для «Рубина» в нынешнем состоянии успехом будет непопадание в переходные матчи и в зону прямого вылета», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Рубин» выиграл Первую лигу и спустя год вернулся в РПЛ. Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся 21–23 июля.

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