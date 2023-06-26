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Воспитанник «Спартака» находится на просмотре в клубе Второй лиги «Уфа»

Воспитанник «Спартака» находится на просмотре в клубе Второй лиги «Уфа»
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Российский защитник Денис Кутин, проведший прошедший сезон в ульяновской «Волге», находится на просмотре в «Уфе», вылетевшей во Вторую лигу. Об этом сообщает пресс-служба команды из Башкортостана в телеграм-канале.

29-летний Кутин родился в немецком Гамбурге, но является воспитанником московского «Спартака», однако до этого выступал в академиях саратовского «Сокола» и «Чертаново». В составе основной команды красно-белых Кутин, находившийся в структуре клуба с 2010 по 2018 год, вышел на поле в шести матчах. В прошлом сезоне защитник выступал за «Волгу», с которой вылетел из Мелбет Первой лиги. В том сезоне на счету Кутина участие в 22 встречах.

В первом туре Второй лиги дивизиона «А» «Уфа» сыграет в гостях с «Чайкой» из Песчанокопского.

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