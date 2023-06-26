В «Манчестер Сити» отреагировали на уход Илкая Гюндогана в «Барселону»

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн отреагировал на уход из команды полузащитника Илкая Гюндогана. Немецкий хавбек подпишет двухлетнее соглашение с «Барселоной» сразу же, как истечёт его соглашение с «горожанами» 30 июня 2023 года.
«Илкай сослужил прекрасную службу «Манчестер Сити», и он покидает наш клуб на особом подъёме, приведя нас в роли капитана к историческому треблу. Он сыграл огромную роль в успехах, которых мы добились в последние сезоны, а ум, лидерство и преданность клубу Илкая — как на поле, так и за его пределами — вдохновляли всех причастных к «Сити».
Илкай действительно закрепил своё место в истории «Манчестер Сити», и мы все желаем ему всего наилучшего в следующей главе его карьеры. И он покидает нас, зная, что его всегда будут приветствовать в этом футбольном клубе», — приводит слова Бегиристайна пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.
- 26 июня 2023
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