Орлов: из-за Малкома я начал ходить на матчи «Зенита», чтобы увидеть его игру воочию

Комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов признался, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо своей игрой вернули его на трибуны стадиона.

«Малком может играть в европейском топ-клубе. Не знаю, почему пишут про «Ювентус». Ему было бы хорошо поиграть в Испании. Он прошёл школу «Барселоны», видел этот футбол. Малком играет в испанский футбол. Главное — угадать с тренером. Желаю ему успехов, он отработал свой контракт. Для совершенствования ему лучше уйти.

Поймал себя на мысли, что из-за Малкома я начал ходить на матчи. Раньше мог по телевизору посмотреть. А в этом сезоне я старался посещать стадион, чтобы увидеть вблизи Малкома и его товарища по команде Клаудиньо. Они очень многое знают про футбол», — приводит слова Орлова Sport24.

В сезоне-2022/2023 на счету Малкома 32 матча за «Зенит» во всех турнирах, в которых он отметился 25 голами и семью результативными передачами. Клаудиньо провёл 30 игр и сумел забить пять мячей, а также оформил 11 ассистов.