В «Арсенале» определились с альтернативой Деклану Райсу. Им станет одноклубник Головина

Лондонский «Арсенал» готов сконцентрироваться на подписании полузащитника «Монако» Юссуфа Фофана, если не сумеет договориться с «Вест Хэмом» о переходе Деклана Райса. Об этом сообщает Daily Mail.
Приоритет для «канониров» — подписание 24-летнего Райса, за которого они уже предложили € 88+17 млн. Однако «Вест Хэм» отклонил предложение, не желая получать выплаты следующие пять лет. Вероятно, «молотобойцы» не только хотят получить большую сумму, но и желают это сделать в кратчайшие сроки.
Юссуф Фофана играет за «Монако» с января 2020 года. В минувшем сезоне он принял участие в 47 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года.
Букайо Сака пообщался с семьёй Кардашьян после игры «Арсенала». Видеоролик:
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