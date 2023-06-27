Малком опубликовал фотографию из самолёта с месячным сыном. Он ещё не прилетел в Россию
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Нападающий «Зенита» Малком в своих соцсетях опубликовал фотографию, на котором он вместе с женой Летицией и сыном Габриэлом находится в самолёте.
Фото: Соцсети Малкома
«Первый полёт принца Габриэла», — подписал фотографию бразилец.
Габриэлу 13 июля исполнится два месяца. Ради сына Малком был вынужден покинуть расположение «Зенита» за несколько туров до окончания Российской Премьер-Лиги, по итогам которой он стал её лучшим бомбардиром, забив 23 гола в 27 матчах.
Ранее появилась информация, что в услугах Малкома заинтересован турецкий «Фенербахче», который ещё хочет арендовать хавбека «Зенита» Вендела с правом выкупа. Малком играет за «Зенит» с 2019 года, его действующий контракт с командой рассчитан до лета 2027 года.
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