Радимов: может, провинившихся футболистов стоит привлекать к исправительным работам

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал сокращение дисквалификации нападающего «Спартака» Александра Соболева.
«На днях мой любимый КДК сократил дисквалификацию Соболева с четырёх матчей до трёх, четвёртый матч теперь стал условным. Очень интересно понять, почему КДК меняет собственное решение и что на это повлияло? Что за прошедшее время сделал Соболев такого, чтобы дисквалификация сократилась? Извинился, признал вину, прошёл курс по управлению эмоциями или, быть может, в какой-то благотворительной акции поучаствовал?
Вообще, кажется интересным один вариант. За рубежом распространена такая практика наказания, как общественные работы, когда речь идет о не тяжёлых нарушениях — убираются на улицах, что-то ремонтируют, помогают нуждающимся и так далее. А если подобные соболевскому нарушения КДК привязать вот к таким исправительным работам?
Обматерили Абаскаль и Федотов друг друга — обязаны пойти и в академии провести лекцию о правильном поведении на матчах для подрастающих футболистов. Джикия поливал судью со скамейки — обязан отсудить детский футбольный турнир, побывать в шкуре арбитра. Соболев получил дисквалификацию сами знаете за что — должен провести мастер-класс в детском доме с ребятишками.
Мне кажется, такую инициативу нужно ввести на уровне РФС и РПЛ. Потому что заплатить штраф и не сыграть несколько матчей — это недостаточно для игроков. Тем более такого уровня. Штрафы для них незначительные, а пропустить пару матчей некоторые даже и не против. А здесь, когда нужно будет собраться, пожертвовать собственным временем, куда-то приехать, отработать — цена проступков сразу же станет куда выше, да и доброе дело можно будет совершить. Быть может, тогда футболисты отвадятся переносить медиафутбольное поведение в футбол профессиональный и станут дисциплинированнее?
Пишу это, потому что, когда я был игроком, будем честны, многое из этого можно было применить и ко мне», — написал Радимов в своём телеграм-канале.
- 27 июня 2023
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