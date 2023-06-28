Спортивный директор «Манчестер Сити» объяснил подписание Матео Ковачича

Спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал покупку хорватского полузащитника Матео Ковачича.

«Мы очень давно за ним наблюдали, и всякий раз, когда мы видели его игру, он нас впечатлял. Это отличная сделка для нашего клуба. Очень рад, что он здесь. Мне не терпится увидеть, чего сможет достичь Ковачич, работая с Гвардиолой и нашими игроками», – приводит слова Бегиристайна пресс-служба «Манчестер Сити».

Хорватский игрок, за которого «Манчестер Сити» заплатил «Челси» почти € 30 млн без учёта бонусов, подписал контракт до 2027 года.

29-летний Ковачич провёл за «Челси» 221 матч в течение пяти сезонов, выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, клубный чемпионат мира по футболу и Суперкубок УЕФА. Кроме того, по итогам сезона-2019/2020 хорват был признан лучшим игроком лондонского клуба.

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