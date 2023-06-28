Англия — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00

В матче 3-го тура группы С чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Англии и Германии. Команды будут играть стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым (Азербайджан). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В параллельном матче сыграют сборные Израиля и Чехии.

Перед заключительным туром в группе С лидирует национальная команда Англии — шесть очков. Сборная Чехии находится на второй строчке в турнирной таблице, набрав три очка. Германия и Израиль после двух матчей заработали по одному очку. В плей-офф выйдут две первые команды из каждой группы.