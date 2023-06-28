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Англия — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00

Англия — Германия: текстовая онлайн-трансляция матча молодёжного Евро начнётся в 19:00
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В матче 3-го тура группы С чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года) 2023 года встретятся сборные Англии и Германии. Команды будут играть стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алияром Агаевым (Азербайджан). Начало игры — в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

U21 ЧЕ-2023. Группа C. 3-й тур
28 июня 2023, среда. 19:00 МСК
Англия U21
Не начался
Германия U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В параллельном матче сыграют сборные Израиля и Чехии.

Перед заключительным туром в группе С лидирует национальная команда Англии — шесть очков. Сборная Чехии находится на второй строчке в турнирной таблице, набрав три очка. Германия и Израиль после двух матчей заработали по одному очку. В плей-офф выйдут две первые команды из каждой группы.

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