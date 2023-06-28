Звёзды «Боруссии» и «Арсенала», «Милана» и «Лиона» — на Евро! Финал группового этапа. LIVE

Сегодня, 28 июня, состоятся четыре матча группового этапа Евро-2023 до 21 года. Англия сыграет с Германией, Израиль встретится с Чехией, Швейцария схлестнётся с Францией, а Италия поборется с Норвегией.

Встреча Англии и Германии – главная вывеска дня. Британцы уже решили вопрос с выходом в плей-офф: после двух туров у них шесть очков, ниже второго места они не опустятся. А вот немцам, идущими третьими с одним очком, победа просто необходима. Да и она может не спасти, если в параллельной встрече Чехия не окажется слабее Израиля.

Кстати, немцев чехи обыграли (2:1) – так что команду Яна Сухопарека в последнем туре групповой стадии устроит даже ничья. Про Израиль так не скажешь – им нужно побеждать Чехию и верить в потерю очков Германией.

В группе D ситуация ещё круче! Франция с шестью очками после двух туров ну никак не упадёт ниже второй строчки – команда Сильвена Риполля в любом случае будет выше Италии по личным встречам. А вот швейцарцам очки нужны: они почти, но не отыгрались с итальянцами (2:3), зато победили норвежцев (2:1), которые уже ни на что не претендуют.

Италии поэтому в заключительном туре будет полегче. Во-первых, статус обязывает. Во-вторых, мотивация у соперника никакая. Но, как показывает практика, в таких случаях возможны любые варианты.