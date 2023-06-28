Валерий Кечинов: включение Тюкавина в список лучших молодых игроков РПЛ — спорное

Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал включение нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в список лучших молодых футболистов Российской Премьер-Лиги.

«Наверное, справедливый список. Пиняев очень ярко проявил себя и в «Локомотиве», и за сборную в товарищеских играх. Про Литвинова могу сказать, что он прибавлял и прогрессировал в «Спартаке» в прошедшем сезоне. В концовке сезона линия обороны и опорная зона без него не представлялась.

Что касается Тюкавина, то здесь немного спорно. Он не очень стабильно выглядел в этом сезоне, как и вся команда «Динамо». Вместо Тюкавина можно было бы добавить кого-то из «Ростова». В целом список более или менее справедливый», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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