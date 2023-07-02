«Кардифф Сити» работает над трансфером Эджуке из ЦСКА
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«Кардифф Сити» (Уэльс) работает над переходом нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, сообщает Wales Online.
Сообщается, что валлийцы хотят подписать с форвардом контракт сроком на год, а не брать его в аренду. «Кардифф» находится под трансферным эмбарго — клуб не может выплачивать деньги за трансферы до января 2024 года. Команда выступает в Чемпионшипе.
Для перехода Эджуке валлийцам необходимо получить разрешение ФИФА и сделать визу для игрока. Контракт нигерийца с ЦСКА истекает летом 2024 года.
Напомним, летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и провёл сезон-2022/2023 в аренде в берлинской «Герте». За эту команду форвард сыграл 21 матч, забитыми голами не отметился.
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