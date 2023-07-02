«Кардифф Сити» работает над трансфером Эджуке из ЦСКА

«Кардифф Сити» (Уэльс) работает над переходом нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, сообщает Wales Online.

Сообщается, что валлийцы хотят подписать с форвардом контракт сроком на год, а не брать его в аренду. «Кардифф» находится под трансферным эмбарго — клуб не может выплачивать деньги за трансферы до января 2024 года. Команда выступает в Чемпионшипе.

Для перехода Эджуке валлийцам необходимо получить разрешение ФИФА и сделать визу для игрока. Контракт нигерийца с ЦСКА истекает летом 2024 года.

Напомним, летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и провёл сезон-2022/2023 в аренде в берлинской «Герте». За эту команду форвард сыграл 21 матч, забитыми голами не отметился.