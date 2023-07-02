Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кардифф Сити» работает над трансфером Эджуке из ЦСКА

«Кардифф Сити» работает над трансфером Эджуке из ЦСКА
Комментарии

«Кардифф Сити» (Уэльс) работает над переходом нигерийского нападающего Чидеры Эджуке, права на которого принадлежат московскому ЦСКА, сообщает Wales Online.

Сообщается, что валлийцы хотят подписать с форвардом контракт сроком на год, а не брать его в аренду. «Кардифф» находится под трансферным эмбарго — клуб не может выплачивать деньги за трансферы до января 2024 года. Команда выступает в Чемпионшипе.

Для перехода Эджуке валлийцам необходимо получить разрешение ФИФА и сделать визу для игрока. Контракт нигерийца с ЦСКА истекает летом 2024 года.

Напомним, летом 2022 года Эджуке приостановил контракт с ЦСКА и провёл сезон-2022/2023 в аренде в берлинской «Герте». За эту команду форвард сыграл 21 матч, забитыми голами не отметился.

Материалы по теме
Подписание Фёдора Чалова — желание главного тренера «Галатасарая» Бурука
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023