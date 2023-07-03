Английские и итальянские клубы поспорят за полузащитника «Аталанты» Копмейнерса

Нидерландский полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс заинтересовал ряд английских и итальянских клубов в летнее трансферное окно. По информации Foot Mercato, руководству бергамасков уже поступают запросы от «Наполи», «Ювентуса» и «Интера».

Копмейнерс провёл очень хороший сезон под руководством Джан Пьеро Гасперини, забив 10 голов и отдав четыре результативных передачи в 33 матчах чемпионата Италии. «Аталанта» надеется выручить за игрока не менее € 35 млн, при этом контракт нидерландца действует до июня 2025 года.

Конкуренцию итальянским клубам составляют представители английской Премьер-лиги. Итальянский тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби сделал приоритетным направлением работы на лето компенсацию потенциальной потери Мойсеса Кайседо. «Ливерпуль» пытался подписать Копмейнерса ещё зимой, и, хотя пока красные отложили дело, они внимательно следят за ситуацией. Как и «Астон Вилла», поскольку талант нидерландского футболиста привлёк внимание Унаи Эмери.