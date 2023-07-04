Иньеста высказался об игре Педри в «Барселоне»

Испанский полузащитник Андрес Иньеста поделился мнением о выступлениях игрока «Барселоны» Педри.
«Педри ещё очень молод, но уже является ключевой фигурой в команде, эталоном. Его вклад на поле очень важен, и его развитие, несомненно, продолжится в дальнейшем. Педри выступает в прекрасной команде, которая всё ещё не достигла своего потолка. Уверен, в следующем сезоне он снова продемонстрирует высочайший уровень», – приводит слова Иньесты DAZN.
39-летний Иньеста летом покинул «Виссел Кобе», за который выступал с лета 2018 года. О завершении карьеры испанский футболист не объявлял.
Педри стал игроком «Барселоны» летом 2019 года, но затем был отправлен в обратную аренду в «Лас-Пальмас», которая продлилась сезон. С кампании-2020/2021 Педри стал незаменимым игроком стартового состава «Барселоны». Всего в 109 матчах за команду полузащитник забил 16 голов и отдал восемь результативных передач. Соглашение между сторонами истекает летом 2026 года.
Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне:
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