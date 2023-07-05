Мудрик и Судаков сыграют с первых минут матча 1/2 финала молодёжного Евро с Испанией

Сегодня, 5 июля, в полуфинальном матче чемпионата Европы 2023 года среди молодёжных команд (до 21 года) встретятся сборные Испании и Украины. Команды будут играть на стадионе «Генча – Стяуа» в Бухаресте (Румыния). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом (Бельгия). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

Испания: Арнау Тенас, Виктор Гомес, Айтор Паредес, Хон Пачеко, Хуан Миранда, Ойан Сансет, Антонио Бланко, Алекс Баэна, Родри Санчес, Серхио Гомес, Абель Руис.

Украина: Трубин, Сич, Таловеров, Батагов, Овчаренко, Блажко, Бондаренко, Судаков, Назаренко, Сикан, Мудрик.

Напомним, на групповом этапе команды играли в одном квартете. Испания (7) заняла первое место в группе B, Украина (7) — второе, испанцы опередили соперника по дополнительным показателям, забив на один гол больше. Ниже расположились Хорватия и Румыния. Очная встреча завершилась вничью со счётом 2:2.

В четвертьфинале сборная Испании в дополнительное время обыграла команду Швейцарии со счётом 2:1, а Украина одержала волевую победу в матче с Францией — 3:1.