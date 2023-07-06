Червиченко: логично, что Марио выбрал «Зенит», — бразильская диаспора там больше и крепче

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал информацию о возможном переходе защитника Марио Фернандеса, ранее выступавшего за московский ЦСКА, в санкт-петербургский «Зенит».

«Межклубные разборки: кто и что сказал, кто герб поцеловал — это всё бред. Для пиара и для болельщиков, наверное, прикольно. Для игрока, для которого футбол является профессией и средством зарабатывания денег, это должно быть вторично. Первое — собственное благо и благо своей семьи. И заработок, который должен обеспечить тебя на всю оставшуюся жизнь.

Зачем «Зениту» Марио? 33 года — это не так уж и много. Если нет нарушения режима, то парень жилистый и волевой — с этим должно быть всё в порядке. В «Зените» играли уже возрастные игроки и иногда чудили. Чему тут удивляться? Недавно простились с Ловреном — тоже был не мальчик, но сколько пожарил. В этом плане всё логично. «Зенит» даёт больше денег? Чему тут обижаться. Иногда ЦСКА даёт больше денег, чем клуб, претендующий на игрока. Здесь их на повороте обошла более богатая команда. И диаспора бразильская в «Зените» больше и крепче. Логично, что Марио выбирает «Зенит», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.