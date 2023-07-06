Евсеев: впереди ещё много работы по перестроениям, не хватает взаимопонимания в переходах

Главный тренер воронежского «Факела» Вадим Евсеев прокомментировал победу в товарищеском матче над тамбовским «Спартаком» (2:0).

«Задача была – получить нагрузку. Поэтому парни сыграли по тайму. Получили игровое время футболисты, которые ещё недавно были в МФЛ, это Андрей Ивлев и Абдула Багамаев. Они показали качественную игру. И пусть против клуба Второй лиги, но видно было, что есть техническое оснащение и понимание игры. Поэтому парни продолжат работать с нами. Физически всей команде было тяжело, ведь мы проделали большой объём работы за 10 дней. И впереди ещё много работы по перестроениям, по взаимодействию в группах. Не хватало взаимопонимания в переходных фазах», — приводит слова Евсеева пресс-служба воронежского клуба.