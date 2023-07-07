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Жорди Альба 7 июля подпишет контракт с «Интер Майами» — The Miami Herald

Жорди Альба 7 июля подпишет контракт с «Интер Майами» — The Miami Herald
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Бывший защитник «Барселоны» Жорди Альба в пятницу, 7 июля станет футболистом «Интер Майами», сообщает The Miami Herald.

По данным источника, футболист в пятницу подпишет контракт с клубом.

Таким образом, Альба воссоединится с двумя бывшими товарищами по команде: Лео Месси и Серхио Бускетсом. Ранее сообщалось, что в «Интер Майами» может перейти Андреас Иньеста.

В прошлом сезоне Жорди Альба отыграл 24 матча за «Барселону» в чемпионате Испании, забил два гола и сделал три результативные передачи. Сине-гранатовые стали чемпионами, набрав 88 очков. По завершении сезона «Барселона» объявила, что Альба покинет клуб.

На данный момент «Интер Майами» занимает последнее место в турнирной таблице своей группы, набрав 17 очков.

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