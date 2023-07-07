Хави оценил переход Гюндогана в «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал переход немецкого полузащитника Илкая Гюндогана в каталонский клуб.
«Гюндоган — универсальный футболист в полузащите, опытный, победитель последней Лиги чемпионов, а также был капитаном «Манчестер Сити». Он очень подготовлен и отдаёт приоритет «Барселоне». Илкай сказал нам, что переходит для титулов в клуб, и я уверен, что он нам очень поможет.
Этот переход является прекрасным резюме того, что такое бренд «Барсы». Я не встречал ни одного футболиста, который бы сказал нам «нет». Люди увидели, что мы снова конкурентоспособны. Гюндоган — ещё один пример. Он мечтает добиться успеха в «Барсе». Бренд клуба впечатляет», — приводит слова Хави Sport.
В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона.
Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»:
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