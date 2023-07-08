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Англия обыграла Испанию и стала чемпионом молодёжного Евро-2023

Англия обыграла Испанию и стала чемпионом молодёжного Евро-2023
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Завершился финальный матч чемпионата Европы среди молодёжных команд (до 21 года), в котором встречались сборные Англии и Испании. Команды играли на стадионе «Батуми Арена» в Батуми (Грузия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Победу в решающей игре одержали англичане — 1:0.

Единственным голом в матче отметился полузащитник «трёх львов» Кёртис Джонс, отличившийся на 45+4-й минуте. У Испании была отличная возможность сравнять счёт: в ворота Англии судья назначил пенальти на последних секундах добавленного времени, однако форвард Абель Руис не сумел отправить мяч в сетку с 11-метровой отметки. Матч так и завершился — победа «трёх львов» со счётом 1:0.

Для молодёжной сборной Англии эта победа стала третьей на чемпионатах Европы. Ранее команда побеждала в 1982 и 1984 годах. Испанцы остались пятикратными победителями данного соревнования. В последний раз «Фурия Роха» завоёвывала золотые медали в 2019 году, обыграв Германию (2:1).

U21 ЧЕ-2023. Финал
08 июля 2023, суббота. 19:00 МСК
Англия U21
Окончен
1 : 0
Испания U21
1:0 Джонс – 45+4'
Удаления: Гиббс-Уайт – 90+11' / Бланко – 90+10'
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