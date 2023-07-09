«РБ Лейпциг» закроет сделку по подписанию защитника «Лиона» Люкеба

20-летний защитник «Лиона» Кастелло Люкеба в ближайшее время станет игроком «РБ Лейпциг». Сумма трансфера может составить около € 32 млн, сообщает L’Équipe.

По информации источника, множество доморощенных талантов клуба были интересны клубам из Европы, и Люкеба не стал исключением. Клубы уже договорились о сумме трансфера в размере € 32 млн плюс бонусы. Однако немецкий клуб ещё не сделал официального предложения по французскому футболисту. В любом случае Кастелло уже договорился с «быками» об условиях личного контракта.

В сезоне-2022/2023 на счету Люкеба 34 матча за «Лион» во французском чемпионате, в которых он отметился двумя голами. Контракт игрока с монегасками действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 25 млн.