Гладилин: надеюсь, что Санчес сможет стать достойным преемником Жиго

Бывший футболист «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал слухи о том, что красно-белые планируют подписать защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.
«За плечами этого футболиста есть опыт игры в АПЛ, он также выступал за «Аякс» — такой человек определённо пригодится «Спартаку». Это не игрок ротации. Очевидно, что его будут ставить в пару к Джикии. После ухода Жиго эта позиция, на мой взгляд, является самым слабым местом у «Спартака». Я надеюсь, что Санчес сможет стать достойным преемником Жиго. Если менеджмент команды сможет закрыть это проблемное место, то будет просто замечательно», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».
В завершившемся сезоне английской Премьер-лиги Давинсон Санчес провёл 18 матчей за «Тоттенхэм», 10 раз выходя на замену.
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