Экс-форвард «Зенита» Халк может продолжить карьеру в Турции
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Турецкий «Самсунспор» заинтересован в приобретении нападающего «Атлетико Минейро» Халка. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в своём «твиттере».
По информации источника, «Самсунспор» обратился в бразильский клуб для уточнения возможности приобретения Халка.
36-летний Халк играет за «Атлетико» с февраля 2021 года. Отметим, что нападающий выступал в России, защищая цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2012 по 2016 год.
В 35 матчах нынешнего сезона Халк забил 21 гол и сделал пять результативных передач. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.
В прошлом сезоне «Самсунспор» одержал победу во втором по статусу дивизионе чемпионата Турции.
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