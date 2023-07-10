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Экс-форвард «Зенита» Халк может продолжить карьеру в Турции

Экс-форвард «Зенита» Халк может продолжить карьеру в Турции
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Турецкий «Самсунспор» заинтересован в приобретении нападающего «Атлетико Минейро» Халка. Об этом сообщает журналист Ягиз Сабунчуглу в своём «твиттере».

По информации источника, «Самсунспор» обратился в бразильский клуб для уточнения возможности приобретения Халка.

36-летний Халк играет за «Атлетико» с февраля 2021 года. Отметим, что нападающий выступал в России, защищая цвета санкт-петербургского «Зенита» с 2012 по 2016 год.

В 35 матчах нынешнего сезона Халк забил 21 гол и сделал пять результативных передач. Контракт нападающего с «Атлетико» рассчитан до декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 2,5 млн.

В прошлом сезоне «Самсунспор» одержал победу во втором по статусу дивизионе чемпионата Турции.

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