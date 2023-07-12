Малком: я чувствую себя в «Зените» очень хорошо, я счастлив, здесь очень комфортно

Атакующий полузащитник «Зенита» Малком рассказал о причинах перехода в петербургский клуб, а также о том, как он себя чувствует в российской команде.
«У меня была очень чёткая цель — продолжать играть в Лиге чемпионов. «Зенит» играл в этом турнире каждый год, поэтому я знал, что покажу себя, что буду на виду у европейского футбола. Но после того, что произошло в прошлом году, всем стало сложнее.
Как я себе тут чувствую? Очень хорошо, я счастлив и чувствую себя здесь очень комфортно. Это отличная команда, «семейный» клуб, как «Барселона», где много бразильцев. Я чувствую себя здесь как дома!», — приводит слова Малкома Onze Mondial.
Бразилец выступает за «сине-бело-голубых» с 2019 года и сыграл в 108 матчах во всех турнирах, где отметился 42 голами и 24 голевыми передачами.
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