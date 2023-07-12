Александр Медведев: «Гавр» — молодая команда. Игра будет строиться вокруг Далера Кузяева

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев оценил новый клуб бывшего полузащитника сине-бело-голубых Далера Кузяева, французский «Гавр».
«Гавр» — старейший клуб Франции, вернулся в первый дивизион. Команда молодая, там нет суперигроков — вокруг Далера будет игра строиться, по крайней мере в средней линии», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Заняв первое место по итогам Лиги 2 сезона-2022/2023, «Гавр» получил право сыграть в Лиге 1 на будущий сезон. Главным тренером команды является словенец Лука Эльснер. Клуб был основан в 1872 году, домашний стадион команды — «Стад Осеан». «Гавр» один раз в своей истории выигрывал Кубок Франции — это случилось в сезоне-1958/1959. Город Гавр расположен на северо-западе страны, в Нормандии.
- 12 июля 2023
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