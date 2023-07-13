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Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»

Агент защитника «Тоттенхэма» Санчеса ответил на вопрос о переговорах со «Спартаком»
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Фернандо Шена, агент защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса, ответил на вопрос о переговорах с московским «Спартаком» по поводу трансфера футболиста.

«Продвижений в трансфере Давинсона Санчеса в «Спартак» нет. Пока тишина», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что «Спартак» предложил лондонскому «Тоттенхэму» сумму около € 8–10 млн за колумбийского защитника. Футболист может зарабатывать в российском клубе до € 3,5 млн в год.
Санчес выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. Действующее контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2024 года.

В прошлом сезоне 27-летний Санчес принял участие в 24 матча за «Тоттенхэм» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.

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