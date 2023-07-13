Лионель Месси назвал причины своего футбольного долголетия
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Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси рассказал о качествах, которые позволили ему быть на вершине футбольной карьеры долгое время.
«Считаю, что это всё те же качества, которые помогли достичь высокого уровня как в коллективе, так и в плане личности. Считаю, что это менталитет, борьба, усилия и жертва. Постоянное желание достичь большего. Думаю, с самого детства я такой. Я всегда был очень ответственным и уверенным в том, что хотел. Всегда делал максимум для этого», — приводит слова Месси Television Publica на YouTube.
В минувшем сезоне 36-летний Месси выиграл чемпионат мира в составе сборной Аргентины. С нового сезона экс-форвард «ПСЖ» будет играть за «Интер Майами».
Лионель Месси снялся в сериале. Видеоролик:
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