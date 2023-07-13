«Аль-Хиляль» связался с «Зенитом» для обсуждения трансфера Малкома. Питерцы хотят € 50 млн
Поделиться
Саудовский «Аль-Хиляль» начал переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по трансферу бразильского нападающего Малкома. Об этом сообщает журналистка Раиза Симплисио в своём «твиттере».
По информации источника, руководство саудовского клуба узнало, что «Зенит» требует за Малкома € 50 млн. «Аль-Хиляль» ещё не принял окончательного решения по трансферу бразильца и проводит оценку.
26-летний Малком связан контрактом с «Зенитом» до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает бразильского нападающего сине-бело-голубых в € 30 млн.
«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в августе 2019 года. Сумма трансфера составила € 40 млн.
Ранее об интересе саудовских клубов к Малкому сообщил российский футбольный агент Тимур Гурцкая.
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2023
-
15:15
-
15:09
-
15:01
-
14:56
-
14:45
-
14:30
-
14:27
-
14:21
-
14:15
-
14:01
-
14:00
-
13:59
-
13:44
-
13:44
-
13:41
-
13:27
-
13:20
-
13:18
-
13:15
-
13:01
-
12:57
-
12:50
-
12:45
-
12:40
-
12:30
-
12:27
-
12:19
-
12:14
-
12:11
-
12:01
-
12:00
-
11:59
-
11:47
-
11:34
-
11:27
Партнерский контент