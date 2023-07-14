Определились финалисты Евро U19. Ими стали сборные Португалии и Италии

На Мальте в эти дни проходит чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет. 13 июля состоялись полуфинальные матчи между сборными Португалии и Норвегии и национальными командами Испании и Италии. В финал прошли испанцы и итальянцы.
Португалия, став победителем группы A, в которой также начинала выступления на турнире и сборная Италии, без особого труда разобралась с национальной командой Норвегии, забив пять безответных мячей. В группе португальцы выиграли три матча из трёх, забив суммарно девять мячей и пропустив всего один.
Италия оформила выход из группы со второго места с четырьмя очками в активе. В матче второго тура Португалия обыграла итальянцев со счётом 5:1. В полуфинале национальная команда Италии встречалась с победителем группы B Испанией. Встреча завершилась победой итальянцев со счётом 3:2.
Финал чемпионат Европы — 2023 среди юношей до 19 лет пройдёт 16 июля.
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