«Челси» уверен в закрытии сделки по Мойсесу Кайседо

Лондонский «Челси» не сомневается, что подпишет полузащитника «Брайтон Энд Хоув Альбиона» Мойсеса Кайседо, сообщает известный инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По информации Скиры, клубы ведут между собой переговоры, чтобы закрыть эту сделку за € 90 млн. Контракт Кайседо и «Челси» будет подписан на долгий срок. Лондонцы в этом не сомневаются.

Ранее сообщалось, что в качестве запасного варианта в«Челси» рассматривают включение в сделку своего центрального защитника Леви Колвилла.

В сезоне-2022/2023 на счету Мойсеса Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.