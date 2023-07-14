«Челси» лидирует в борьбе за форварда «Лиона» Шерки

Лондонский «Челси» лидирует в борьбе за подписание нападающего «Лиона» Райана Шерки. Об этом сообщает Caught Offside.
По информации источника, «Челси» уже давно проявлял интерес к Шерки, а некоторое время назад клубы начали переговоры между собой. «Лион» хотел бы получить за своего нападающего € 50 млн, лондонский клуб же рассчитывает заполучить игрока за сумму около € 40 млн.
Также в подписании Шерки заинтересован итальянский «Милан», однако отмечается, что «Челси» лидирует в борьбе за игрока.
19-летний Шерки — воспитанник «Лиона». Его контракт с родным клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 30 млн.
В прошлом сезоне Шерки забил пять голов и сделал шесть голевых передач в 39 матчах.
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