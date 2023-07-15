«Зенит» — ЦСКА: во сколько начнётся матч Суперкубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 15 июля, состоится матч за Суперкубок России — 2023 «Зенит» — ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «АК Барс Арена (Казань Арена)» в Казани. Начало игры — в 17:00 мск.

В прямом эфире матч «Зенит» — ЦСКА покажет телеканал «Матч». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры за Суперкубок России.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Ассистенты судьи — Игорь Демешко и Алексей Лунёв. В роли четвёртого рефери выступит Артём Чистяков.

«Зенит» стал чемпионом России по итогам сезона-2022/2023, а ЦСКА завоевал Кубок страны. Действующим обладателем Суперкубка России является «Зенит», в прошлом году переигравший «Спартак» со счётом 4:0. «Зенит» и ЦСКА, завоевавшие по семь кубков, являются самыми титулованными клубами в этом турнире.