Михаил Рядно дебютировал за ЦСКА в матче Суперкубка России с «Зенитом»

Сегодня, 15 июля, проходит открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Принимает встречу стадион «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча. К 90-й минуте матча счёт во встрече не открыт.

17-летний защитник ЦСКА Михаил Рядно вышел на поле на 82-й минуте матча Суперкубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Он заменил полузащитника Бактиёра Зайнутдинова. Этот матч стал для Михаила дебютным за армейцев. Об этом сообщил телеграм-канал ЦСКА.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА. Права на видео принадлежат ЦСКА.

«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, а ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок страны. Победа станет для одной из команд рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.

Команды уже трижды встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 году с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013-м сильнее были армейцы — 3:0.